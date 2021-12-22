«Йокерит» прервал серию из трёх поражений, в овертайме переиграв минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 3-й минуте Денис Мосалёв с передачи Александра Суворова вывел белорусскую команду вперёд. На 9-й минуте Давид Скленичка сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ииро Пакаринен и Теэму Турунен. Победную шайбу в овертайме забросил Калле Коссила.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 24 декабря в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки встретится с омским «Авангардом».