«Йокерит» прервал серию из трёх поражений, в овертайме переиграв минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 3-й минуте Денис Мосалёв с передачи Александра Суворова вывел белорусскую команду вперёд. На 9-й минуте Давид Скленичка сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ииро Пакаринен и Теэму Турунен. Победную шайбу в овертайме забросил Калле Коссила.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 24 декабря в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки встретится с омским «Авангардом».
- 22 декабря 2021
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:51
-
21:49
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
19:46
-
19:42
-
19:29
-
19:25
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:11
-
18:02