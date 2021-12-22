С. Фёдоров: Олимпиада без игроков НХЛ будет другой. Не говорю, что плохой — некрасочной

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со СКА (2:3 ОТ) поделился мнением об отказе НХЛ ехать на ОИ-2022.

«Следил ли за кандидатами в сборную в ходе сегодняшнего матча? Занимался прямыми обязанностями. Обращал больше внимания на своих ребят. Интенсивный важный процесс. Решение НХЛ — это решение НХЛ, тут нечего добавить. Всё сказано, информации много. У нас есть понимание, кого бы мы хотели пригласить, не побоюсь этого слова «костяк». Дай бог им здоровья, надеюсь, к сборам все подойдут в форме.



Считаю, что турнир без НХЛ будет другим. Не говорю, что плохим – некрасочным, неинтенсивным. Те, кто приедет, постараются показать лучшее мастерство. Чётко понимаем, что лучшие игроки останутся в Северной Америке, будут продолжать сезон и заботиться о здоровье. Те, кто поедет в сборные, постараются показать яркий красочный хоккей. Насколько я понимаю, будет североамериканский размер площадки. Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, думаю, что это будет увлекательно для зрителя», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.