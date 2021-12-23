Житник: отказ НХЛ от ОИ – не сюрприз. Все должны были понимать, что это может случиться

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал отказ НХЛ отправлять игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Отказ НХЛ от Олимпиады не стал сюрпризом. Все должны были понимать, что может случиться такая ситуация. Летом были шансы 50/50, потом постепенно уменьшались. Последние две-три недели сыграли большую роль. Много игроков были занесены в ковид-протоколы, отменяются матчи, НХЛ вообще встала на паузу. Не думаю, что кто-то должен быть удивлён.

Неважно, где играешь – в ночной лиге, на Олимпиаде, в НХЛ, КХЛ, Швеции, Финляндии, Австрии, — всегда настраиваешься на победу. Конечно, всегда хочется соревноваться с сильнейшими на планете. В этом разница. Если есть шанс по-спортивному выяснить, кто сильнее, то это намного лучше и престижнее. Ребята, которые не играют в НХЛ – в сборных Канады, США, Швеции, России, – получат шанс поучаствовать и завоевать золото. Если, конечно, Олимпиада состоится», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.