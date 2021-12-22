Олимпиада без НХЛ! Реакция хоккеистов и всего мира. LIVE

22 декабря Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В режиме LIVE изучаем реакцию хоккейной общественности на срыв участия сильнейших игроков планеты в главном соревновании на уровне сборных.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заражения коронавирусом в НХЛ, что и привело к подобному решению руководителей лиги.
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о шансах сборной России на Олимпиаде-2022 после того, как стало известно, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на турнире.
«Теперь есть шанс у игроков КХЛ. Должен сказать, что команда, которая была на Кубке Первого канала, мне очень понравилась. Теперь главная задача наших тренеров – подвести физически эту команду, правильный состав выбрать. Считаю, у нас есть шанс подтвердить звание чемпионов Олимпийских игр. Команда у нас дисциплинированная, отточенная, хоть и есть небольшие проблемы пока. Но видно, что есть команда у нас к Олимпийским играм», – цитирует Третьяка РИА «Новости».
В Северной Америке предлагают провести Кубок мира — 2024 вместо Олимпиады
Известный североамериканский журналист и обозреватель TSN Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение НХЛ на отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Это тяжело для игроков, которые хотели поехать на Олимпиаду. Если в 2024 году пройдёт Кубок мира, давайте возьмём девять лучших команд в рейтинге ИИХФ (Канада, Финляндия, Россия, США, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия) плюс «Сборную Европы». Больше никаких «Сборных молодых звёзд». Игрок никогда не должен играть против своей страны», — говорится в сообщении.
В сборной Германии анализируют свои потери из-за сегодняшнего решения НХЛ.
Обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган поделился мнением о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.
«Если даже поездки между США и Канадой стали проблемой, разве смогут игроки безопасно слетать в Китай и обратно? Угроза остаться в Китае на 3-5 недель внезапно стала реальной в связи с распространением «омикрона». Плюс у лиги появился обоснованный аргумент — двухнедельная пауза будет нужна, чтобы перенести отложенные матчи.
Отказ от Олимпиады выглядел неизбежным, но это всё равно прискорбно. У хоккейных болельщиков украли шанс увидеть турнир лучших против лучших с такими звёздами, как Макдэвид, Мэттьюс, Панарин, Ахо, Куинн Хьюз, Нюландер, Маккиннон, Хедман, Макар, Фокс, Василевский, Шестёркин, Хеллебайк, Сарос, Гибсон — у всех них ещё не было шанса сыграть на Олимпиаде.
Это решение также оставляет сомнения относительно олимпийского будущего таких игроков, как Овечкин. Александру 36 лет, следующие Игры через четыре года, Овечкин уже сыграл на своей последней Олимпиаде?
Разочарование от невозможности сыграть на этой Олимпиаде может сподвигнуть к Кубку мира в ближайшем будущем. В то время как участие в Олимпиаде является щекотливым вопросом для лиги и профсоюза, в вопросе Кубка мира НХЛ была более сговорчивой в прошлом, так как этот турнир организуется и проводится под эгидой НХЛ, а не МОК, и НХЛ может получать с него прибыль. Мы не сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде ещё четыре года, но это не значит, что надежды на большой международный турнир окончательно разрушены», – сказал Реган.
В специальной новости «Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские Игры.
Официальное заявление Федерации хоккея США
Федерация хоккея США выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Пусть мы разочарованы таким решением, но уважаем его. Тем не менее мы с большим энтузиазмом ждём предстоящих Олимпийских игр. Мы соберём команду, которая будет претендовать на золотые медали.
Что касается представителей НХЛ, которые должны были работать в национальной команде, в ближайшее время мы объявим имена тех, кто их заменит. Финальную заявку намерены огласить в середине января», — говорится в официальном заявлении.
Известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду.
«Прошли восемь лет с последней Олимпиады с лучшими против лучших и шесть лет с последнего Кубка мира. Это не главный приоритет прямо сейчас, когда «омикрон» шагает по миру, но НХЛ и профсоюз должны найти время для Кубка мира как можно скорее.
Еще один раз Кросби сможет сыграть за Канаду, а Овечкин — за Россию, пока они находятся на пике своих возможностей. Позовите шведов, финнов, чехов, словаков и всех остальных, кто хочет. Ждать ещё четыре года не вариант. Хотя, наверное, вариант, но очень плохой», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
Мнение Ильи Брызгалова о решении НХЛ
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022.
«Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала. Руководство НХЛ посчитало, что у них всё совсем из рук вон плохо идёт с ковидом, и подвергать игроков ещё большему риску будет неблагоразумно. Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение. Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.
Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Всё будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть… А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?
Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберёте игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать её?», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением об отказе НХЛ от Олимпиады 2022 года в Пекине.
«Отказ НХЛ от Олимпийских игр — это очень жалко, но пандемия есть пандемия. Представителей Америки и Канады смутил вирус, что там надо сидеть на карантине. В любом случае надо идти вперёд, болеть за сборную России. Все ребята будут биться, проявлять свои лучшие качества и стараться достичь самого высокого результата.
Для Александра Овечкина это даже не боль, а большая человеческая рана. У Сашки был последний шанс стать обладателем тройного приза: Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр. Александр шёл к этому всю свою спортивную карьеру, но Олимпиада останется единственной вершиной, которой у него не будет.
Тяжело говорить сможет ли Овечкин отпроситься на Олимпийские игры в индивидуальном порядке. Этот вопрос нужно решать с руководством НХЛ и «Вашингтона». У Сашки великолепные отношения с руководством клуба. Если будет хоть какой-то минимальный шанс поехать в Пекин, то Овечкин его использует, но сделать это будет очень трудно», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о том, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.
«Со стороны федерации хоккея страны созданы все условия, чтобы национальная команда России повторила золотой успех Пхёнчхана и защитила титул олимпийских чемпионов – первый для отечественного хоккея за 26 лет.
Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу и нашу стратегию. Замечу, что уже сегодня ФХР работает и над стратегией «Милан-2026».
Молодёжная сборная России под руководством Сергея Зубова и Олега Знарка вышла на финишную прямую подготовки к чемпионату мира в Эдмонтоне. Уверены, что многие хоккеисты этой сборной включатся в борьбу за путёвки в «Милан-2026» при любом сценарии этой Олимпиады», – цитирует Ротенберга РИА «Новости».
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 по версии «Чемпионата»
«Чемпионат» представляет состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ. Было выбрано 25 игроков (три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих).
Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.
Защитники:
Вячеслав Войнов — Егор Яковлев;
Александр Елесин — Никита Нестеров;
Алексей Марченко — Рушан Рафиков;
Александр Никишин — Альберт Яруллин.
Нападающие:
Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Михаил Григоренко;
Андрей Кузьменко — Артём Анисимов — Сергей Толчинский;
Дмитрий Воронков — Александр Кадейкин — Андрей Чибисов;
Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Плотников;
Станислав Галиев, Константин Окулов.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мыслями об отказе Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, но разве это трагедия? Не вижу никакой трагедии. Это их проблемы, а не наши. НХЛ лишила своих игроков, которым платит деньги, участия на Олимпиаде. Все сборные будут без НХЛовцев — это нормально.
Наши шансы повышаются? Они будут равные. На Кубке Первого канала разве большая разница была между нашей сборной и соперниками? Да, есть преимущество, но на Олимпиаде будут другие игры. Другое дело, что задача российский сборной — всегда занимать первое место», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Тогда же высказался и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, уже дважды побеждавший на Олимпиаде в составе сборной Канады.
«Буду разочарован. По личному опыту знаю, насколько особенными и уникальными являются Олимпийские игры. И я думаю не только о своем опыте, но и о парнях, у которых не было возможности принять участие. И зная, что они могут пропустить ОИ. Да, я думаю, что лучше всего это можно описать словом «разочарование», – сказал Кросби.
В 2010 году именно шайба форварда «Пингвинз» в овертайме финала со сборной США принесла родоначальникам хоккея титул олимпийского чемпиона. Спустя четыре года Кросби стал двукратным олимпийским чемпионов, победив на турнире в Сочи.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос ещё накануне высказался об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Это большое разочарование. Ты растешь с мечтой выиграть Кубок Стэнли, и мне удалось этого добиться. Кроме того, ты стремишься представлять свою страну на Олимпиаде и выиграть золотую медаль. Вероятно, у меня не будет такой возможности», – сказал Стэмкос.
Перед Олимпиадой-2014 в Сочи Стэмкос был включён в состав сборной Канады, но не смог сыграть на турнире из-за травмы. В 2018 году лига отказалась от поездки в Пхёнчхан.
Будете ли вы смотреть хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ?
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Будете ли вы смотреть хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ?».
Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре прокомментировал новость, что хоккеисты из НХЛ не выступят на Олимпиаде-2022.
«Конечно, жалко, что НХЛ не поедет на Игры. Когда мы впервые выступали на Играх с НХЛ в 1998 году, то многие люди думали, что это навсегда. Но НХЛ не так выгодно развитие хоккея во всем мире, как собственный бизнес, и пока это объективная реальность.
Минус в том, что мы не увидим соревнование всех сильнейших игроков мира. Но все равно будем следить за Олимпиадой и болеть за нашу сборную. Задача у неё только одна – подтвердить статус олимпийских чемпионов, добытый в 2018 году», – цитирует Буре РИА «Новости».
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями по поводу отказа НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«До официального заявления НХЛ мы всё время говорили и понимали, что сейчас в мире непредсказуемая ситуация, никто не может ничего гарантировать. Весь последний месяц у меня были сомнения, что игроки НХЛ поедут на Олимпийские игры. Вирус — это общечеловеческая беда, поэтому неправильно говорить, что кто-то поступил не так.
Во время Кубка Первого канала я сказал, что эта сборная без игроков НХЛ может проснуться Олимпийской. Сейчас уровень хоккеистов сборной России немного ниже, чем был на Олимпийских играх в 2018 году, но это не значит, что выиграть Олимпийские медали невозможно. Всё будет зависеть от ребят. Важно, что сейчас прошёл Кубок Первого канала. Возможно, что поедет не этот состав, тренеры сделают какие-то изменения, но сейчас мы увидели что-то подобное и определили состав по плану Б.
Представляю, какая человеческая боль это для Александра Овечкина. Это был последний шанс великих российских хоккеистов собраться вместе. Не думаю, что кто-то из российских игроков НХЛ пойдёт на такой рискованный и опрометчивый шаг, чтобы отпрашиваться у клубов в индивидуальном порядке. Все мы ждали Олимпиаду и хотели увидеть наших звёзд, лучших хоккеистов мира и лучший в мире турнир в их исполнении. Грустно», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Позиция главного тренера сборной России Алексея Жамнова
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться.
Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своём нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался по поводу отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Это плохая новость, но для нас это нормально и хорошо в плане шансов на победу. Плохо – для прогресса хоккея в мире. Политики сейчас много, но Олимпиада состоится, многие сборные приедут и покажут себя. У нас есть звёзды, у нас есть очень сильные защитники и Шипачёв, плюс молодые ребята, которые хорошо себя проявляют. Мы видели, что наша сборная играет отлично и боеспособно. Мы теперь одни из главных фаворитов, но не стоит недооценивать других. Вспомним немцев, которые выбили Канаду и чуть не обыграли нас. Каждая команда может преподнести сюрприз.
Пусть потом говорят, что хотят, были игроки из НХЛ или нет – надо было ехать и играть. Я не понимаю, если там люди болеют, но при этом они могут собрать пять составов… Всё-таки думаю, что тут роль сыграла политика. В Китае нет вспышек, всё плюс-минус спокойно. Плохо, что спорт становится политизированным», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением об отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.
«Очень плохо, что НХЛ всё-таки отказалась от участия в Олимпийских играх. Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай. Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры — эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль.
Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более сейчас в сборной меньше звёзд, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет всё-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Мнение Вячеслава Фетисова
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года.
«Это было ожидаемо и неожидаемо. Раз принято решение, значит, надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ. Конечно, хотелось посмотреть хоккей другого уровня, но надеюсь, что европейский хоккей будет хорошего качества. Будем надеяться, что наши ребята повторят успех прошлой Олимпиады.
На следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет — это не возраст для Александра. Будет ещё одна возможность воплотить свою мечту. Сейчас будем следить за стремлением Овечкина добиться самого выдающегося мирового рекорда. Наверное, что-то похожее было у Боба Бимона, который прыгал в длину. Это был фантастический рекорд. В хоккее тоже до недавних пор казался незыблемым рекорд… У Саши есть цель. Всеми фибрами души желаем, чтобы он побил нынешний рекорд.
Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином. В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши — НХЛ может внести лепту. Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Хотя мы расстроены решением НХЛ и профсоюза игроков, но полностью понимаем, какие обстоятельства вынудили их пойти на такие меры. В обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом мы действовали с пониманием, что такой сценарий возможен. Было шоком увидеть, как COVID так быстро повлиял на календарь НХЛ, и понимаем, что решение лиги продиктовано здоровьем и безопасностью их игроков.
Благодарю Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и Дона Фера за желание общаться и обсуждать, которое привело к соглашению по возвращению НХЛ на Олимпиаду. Ждём дальнейших обсуждений, чтобы гарантировать участие игроков НХЛ в ОИ-2026 и далее», — приводит слова Тардифа официальный сайт ИИХФ.
Заявление руководства НХЛ об отказе от участия в Олимпиаде
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.
Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году», — приводит пресс-служба НХЛ слова Беттмэна.
Здравствуйте, уважаемые читатели. В режиме онлайн-трансляции ведём хронологию очень печального дня для истории мирового хоккея.
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