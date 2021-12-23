Голдобин забил красивый гол из-под ноги в матче с «Авангардом»
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом». На 16-й минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На седьмой минуте шайбу в составе «Магнитки» забросил нападающий Николай Голдобин. Уральцы подловили соперника на быстрой атаке, Голдобин по центру проскочил между двух защитников, выкатился на ворота и из-под ноги послал шайбу в верхний угол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Ответную шайбу в составе «Авангарда» на восьмой минуте забросил Николай Прохоркин.
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