Хабаровские депутаты отклонили проверку расходов «Амура». Клубу выделен 1 млрд из бюджета

«Единая Россия» и КПРФ выступили с требованием проверить расходы хабаровского «Амура».



Как сообщает издание DVHab, на развитие спорта в Хабаровском крае выделено 3,5 млрд рублей из регионального бюджета, почти треть — «Амуру».



«Не нужно зарабатывать очки перед исполнительной властью. У нас есть голая арифметика – на весь спорт выделяется 3,5 миллиарда, а на хоккей с шайбой – миллиард. Я не против того, что нужно развивать и поддерживать эту отрасль. Но пусть члены КСП проверят расходование средств в клубе. Мы «детям войны» два миллиона не могли найти, а тут миллиард, и никто не хочет контролировать эти деньги. Непонятно почему», – заявил руководитель фракции партии «Единая Россия» Геннадий Мальцев.



«Хоккейный клуб «Амур» – это не только 38 человек основного состава. А ещё есть тренерский штаб и обслуживающий состав. Также напомню, что это не только та команда, матчи которой мы видим, но и детско-юношеская школа и молодёжный спорт. У каждого депутата есть право на запрос или обращение. Если возникает вопрос, то можно пойти таким путём», – сообщил представитель ЛДПР Владислав Чечиков.



В итоге вопрос вынесли на голосование. С минимальным перевесом – 14 против 12 — депутаты отклонили проверку расходования бюджетного миллиарда в хоккейном клубе «Амур».

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