Зубов: Аскаров провёл матч с Канадой на хорошем уровне, нельзя винить его в голах

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился мнением об игре голкипера Ярослава Аскарова в матче с Канадой (4:6).



«Аскаров сегодня сыграл на хорошем уровне. Нельзя винить его в голах, канадцы разыгрывали, забивали в пустые ворота. Была договорённость с вратарями, что поделим время между ними. Единственная игра, где мы могли проверить и одного, и второго. Аскаров доиграл два периода, Гуськов вышел на третий. Это было запланировано. У нас есть ещё два дня всё взвесить, перед первой игрой примем решение, кто будет стартовым вратарём. Возможно, даже в день игры», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, перед началом третьего периода при счёте 5:3 произошла замена вратаря в российской команде. Егор Гуськов вышел на площадку вместо Ярослава Аскарова.