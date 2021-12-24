«Лучший проспект со времён Макдэвида и Мэттьюса». Канадский журналист — о Мичкове
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Канадский журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением об игре нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова в товарищеском матче с Канадой (4:6).
«Это лучший проспект со времён Макдэвида и Мэттьюса. Я сказал то, что сказал. Они близки с Берардом, но Мичков сейчас мне нравится больше», — написал Уилер в «Твиттере».
Напомним, в прошедшей встрече 17-летний форвард забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.
Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со сборной Швеции. Стартовое вбрасывание — в 0:30 мск.
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