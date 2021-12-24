Тренер сборной Канады объяснил решение использовать 16-летнего Бедарда 13-м форвардом
Поделиться
Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйв Кэмерон после товарищеского матча с командой России (6:4) прокомментировал решение заявить 16-летнего нападающего Коннора Бедарда в качестве 13-го форварда.
«Мы так и задумывали, что он будет выходить 13-м. Однако пока нет окончательного решения, как будем использовать его на турнире», — приводит слова Кэмерона в «Твиттере» журналист Адам Ласкарис.
В прошедшей встрече Бедард забросил заключительную шайбу сборной Канады.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная Канады проведёт первый матч в понедельник, 27 декабря, с командой Чехии. Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:36
-
08:19
-
07:56
-
07:43
-
07:33
-
07:18
-
07:09
-
06:46
-
06:39
-
06:32
-
06:26
-
05:59
-
05:49
-
05:44
-
05:08
-
04:53
-
04:44
-
04:33
-
04:21
-
03:58
-
03:48
-
03:28
-
03:22
-
03:16
-
02:58
-
02:39
-
02:28
- 23 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:28
Партнерский контент