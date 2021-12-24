Тренер сборной Канады объяснил решение использовать 16-летнего Бедарда 13-м форвардом

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйв Кэмерон после товарищеского матча с командой России (6:4) прокомментировал решение заявить 16-летнего нападающего Коннора Бедарда в качестве 13-го форварда.



«Мы так и задумывали, что он будет выходить 13-м. Однако пока нет окончательного решения, как будем использовать его на турнире», — приводит слова Кэмерона в «Твиттере» журналист Адам Ласкарис.



В прошедшей встрече Бедард забросил заключительную шайбу сборной Канады.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная Канады проведёт первый матч в понедельник, 27 декабря, с командой Чехии. Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.