Бедард — о Мичкове: особенный игрок, освещающий каждый турнир, на котором он выступает

16-летний нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове.
«Кажется, он освещает каждый турнир, в котором участвует. Матвей — один из самых умных игроков, он определённо особенный игрок. Приятно слышать моё имя рядом с его», — цитирует Бедарда в «Твиттере» журналист TSN Марк Мастерс.
Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, сборные Канады и России провели товарищеский матч перед МЧМ-2022. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 6:4. Бедард стал автором одной заброшенной шайбы, Мичков оформил дубль и отдал одну голевую передачу.
Молодёжный чемпионат мира 2022 года начинается в воскресенье, 26 декабря. Сборные Канады и России начнут турнир 27 декабря. Подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Швеции (0:30 мск), канадцы встретятся с Чехией (3:00 мск).
- 24 декабря 2021
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