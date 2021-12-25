Форвард Вильям Нюландер стал 13-м игроком «Торонто» в COVID-протоколе
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Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер попал в COVID-протокол, сообщает The Score.
Форвард стал 13-м игроком «кленовых листьев», попавшим в список. Ранее там оказались вратари Джек Кэмпбелл и Петр Мразек, защитники Морган Райлли, Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и Расмус Сандин, нападающие Джон Таварес, Александр Керфут, Джейсон Спецца, Уэйн Симмондс, Илья Михеев, Давид Кемпф.
Кроме того, в протоколе находятся главный тренер Шелдон Киф, два члена тренерского штаба и четыре представителя персонала.
Ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «кленовых листьев» запланирован на ночь с 29 на 30 декабря. Команда должна принять «Питтсбург Пингвинз». Старт встречи — в 3:30 мск.
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