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Форвард Вильям Нюландер стал 13-м игроком «Торонто» в COVID-протоколе

Форвард Вильям Нюландер стал 13-м игроком «Торонто» в COVID-протоколе
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Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер попал в COVID-протокол, сообщает The Score.

Форвард стал 13-м игроком «кленовых листьев», попавшим в список. Ранее там оказались вратари Джек Кэмпбелл и Петр Мразек, защитники Морган Райлли, Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и Расмус Сандин, нападающие Джон Таварес, Александр Керфут, Джейсон Спецца, Уэйн Симмондс, Илья Михеев, Давид Кемпф.

Кроме того, в протоколе находятся главный тренер Шелдон Киф, два члена тренерского штаба и четыре представителя персонала.

Ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «кленовых листьев» запланирован на ночь с 29 на 30 декабря. Команда должна принять «Питтсбург Пингвинз». Старт встречи — в 3:30 мск.

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