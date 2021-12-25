Кравчук — о левше Аскарове: такие «окаянные» голкиперы вызывают дискомфорт у соперников

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался об игре голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова в контрольном матче с Канадой (4:6) перед МЧМ-2022. За два периода он пропустил пять шайб, в третьем периоде ворота россиян защищал Егор Гуськов.
«Много неоднозначных комментариев относительно игры Аскарова? Не совсем понимаю их причины. Ляпов в исполнении Аскарова не было, канадцы забивали качественные, рабочие голы. Иногда говорят, что проблема Аскарова в том, что у него стойка левши, но поверьте бывшему хоккеисту — такие «окаянные» голкиперы, наоборот, вызывают дискомфорт у многих соперников.
Кстати, чемпионат мира проводится в Эдмонтоне, где три десятилетия назад выступал другой голкипер-левша — великий Грант Фюр, обладатель четырёх Кубков Стэнли. Будем считать, что для Аскарова это хорошая примета», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
- 25 декабря 2021
-
10:19
-
09:47
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
07:57
-
07:39
-
04:59
-
02:17
- 24 декабря 2021
-
23:25
-
22:50
-
22:23
-
21:57
-
21:33
-
20:43
-
20:01
-
19:45
-
19:29
-
18:29
-
17:58
-
17:36
-
17:06
-
17:00
-
16:42
-
16:00
-
15:44
-
15:27
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:15
-
12:50
-
12:32