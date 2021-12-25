Кравчук — о левше Аскарове: такие «окаянные» голкиперы вызывают дискомфорт у соперников

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался об игре голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова в контрольном матче с Канадой (4:6) перед МЧМ-2022. За два периода он пропустил пять шайб, в третьем периоде ворота россиян защищал Егор Гуськов.



«Много неоднозначных комментариев относительно игры Аскарова? Не совсем понимаю их причины. Ляпов в исполнении Аскарова не было, канадцы забивали качественные, рабочие голы. Иногда говорят, что проблема Аскарова в том, что у него стойка левши, но поверьте бывшему хоккеисту — такие «окаянные» голкиперы, наоборот, вызывают дискомфорт у многих соперников.



Кстати, чемпионат мира проводится в Эдмонтоне, где три десятилетия назад выступал другой голкипер-левша — великий Грант Фюр, обладатель четырёх Кубков Стэнли. Будем считать, что для Аскарова это хорошая примета», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.

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