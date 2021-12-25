«Адмирал» забрал Егора Рыкова из списка отказов
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«Адмирал» забрал защитника Егора Рыкова из списка отказов КХЛ, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
Ранее «Северсталь» отправила игрока в фарм-клуб – «Буран», выступающий в Высшей хоккейной лиге, однако за команду из Воронежа хоккеист не провёл ни одного матча.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рыков провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4».
Ранее защитник выступал в КХЛ за СКА, ХК «Сочи» и ЦСКА. Также Рыков был выбран в пятом туре драфта НХЛ 2016 года под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Также он числился в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
В текущем сезоне «Адмирал» с 27 очками после 42 игр занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.
Новость по темеЗащитник «Северстали» Рыков отправлен в фарм-клуб ВХЛ
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