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Немировски: «Торпедо» ожидало возвращения Заара, но сейчас будем делать обследование

Немировски: «Торпедо» ожидало возвращения Заара, но сейчас будем делать обследование
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал игру с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:6).

«Начали хорошо, сразу забили, но сегодня был день «Динамо». Отскоки все в их сторону сегодня шли, а мы не попадали по пустым воротам – так бывает. Силы не берегли на игру со «Спартаком» в понедельник, хотели победить.

Надеюсь, что усилимся до дедлайна, но информации нет. Вернуть Паршина? Рассматриваем другие варианты.

По Михаилу Варнакову мы смотрим, процесс идёт. Сейчас приедем домой и побольше узнаем, как он себя чувствует. Заара ожидали уже в этой поездке. Он начал тренироваться, но пока не катается. Сейчас приедем домой и будем опять делать обследование», – передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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