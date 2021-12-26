Николай Кулёмин подвёл итоги матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).
«Очень хорошо начали, затем сбавили обороты, начали больше играть у ворот, а нужно было действовать более агрессивно и нацелено на ворота соперника. Хорошо, что победили и добились результата, на который рассчитывали. Классная атмосфера была на арене, болельщики поддерживали нас ещё больше, ведь была завершающая игра в уходящем году. «Мишкопад» принёс много положительных эмоций. Что касается моей результативности в последних матчах, то стараюсь добавлять по ходу сезона, было время потренироваться во время перерыва», — цитирует Кулёмина официальный сайт КХЛ.
«Салават» одержал пятую победу в шести матчах, «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду.
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