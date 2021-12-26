ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в ретро-форме образца 1980-х годов
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Сегодня, 26 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» местный ЦСКА примет минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 мск.
На эту игру армейцы выйдут в ретро-форме, основой для которой стала форма образца 1980-х годов, сообщает официальный «твиттер» команды.
Напомним, сейчас армейцы провели 41 матч в регулярном чемпионате и занимают четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 56 очков. Столько же баллов у идущего строчкой выше «Йокерита», при этом у финнов сыграно на одну встречу больше.
«Динамо» занимает восьмое место в таблице той же конференции, набрав 48 очков после 42 игр. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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