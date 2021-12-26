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Василевский и Сергачёв попали в коронавирусный протокол НХЛ

Василевский и Сергачёв попали в коронавирусный протокол НХЛ
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв попали в коронавирусный протокол, сообщает в «Твиттере» журналист Брайан Бёрнс.

Отмечается, что также в протокол попали голкипер Брайан Эллиотт, нападающий Пьер-Эдуар Белльмар и ассистент тренера Роб Цеттлер.

В текущем регулярном чемпионате Василевский принял участие в 24 матчах, отбив в них 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,14. Сергачёв сыграл в 28 играх, забросив две шайбы и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+1».

«Тампа-Бэй» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 проведённых матчей имея в своём активе 50 баллов. Следующий матч у «Лайтнинг» запланирован на 29 декабря с «Монреаль Канадиенс».

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