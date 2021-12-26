Нападающий сборной Финляндии Ламберт забросил первую шайбу МЧМ-2022

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Финляндии и Германии. На 19-й минуте первого периода счёт 1:0 в пользу финнов.
На 13-й минуте первую шайбу турнира забросил финский нападающий Брэд Ламберт.
Напомним, обе команды находятся в группе А вместе со сборными Канады, Чехии и Австрии.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Сборная России свой стартовый матч на турнире проведёт в понедельник, 27 декабря, с командой Швеции. Начало встречи — в 0:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
- 26 декабря 2021
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