Сборная России уступает Швеции после первого периода на МЧМ-2022

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. После первого периода впереди шведы – 1:0.

Счёт в матче в большинстве на пятой минуте открыл шведский нападающий Оскар Олауссон. Ему ассистировали Александер Хольц и Хельге Гранс.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.