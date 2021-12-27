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Грудинин попал под жёсткий силовой приём от шведа, а Юров получил двойной штраф. Видео

Грудинин попал под жёсткий силовой приём от шведа, а Юров получил двойной штраф. Видео
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Один из ключевых эпизодов матча произошёл в начале третьего периода, когда под жёсткий силовой приём попал защитник сборной России Владимир Грудинин. Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны шведского игрока, зато выписали двойной малый штраф Даниле Юрову, который заступился за партнёра. В свою очередь швед получил две минуты за грубость. Российская команда осталась в меньшинстве, а затем получила ещё одно удаление и пропустила четвёртый гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN.

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