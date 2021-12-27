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Зубов объяснил замену вратаря после второго периода матча со Швецией на МЧМ-2022

Зубов объяснил замену вратаря после второго периода матча со Швецией на МЧМ-2022
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51-летний российский специалист Сергей Зубов, возглавляющий молодёжную сборную России, объяснил замену вратаря Ярослава Аскарова на Егора Гуськова после второго периода в дебютном матче молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде со сборной Швеции (3:6).

«Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч. Почему поменяли в перерыве, а не сразу? Решение было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. У нас есть завтрашняя игра», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Календарь МЧМ-2022.

Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, тогда как Гуськов отразил пять бросков из семи. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь голкипер шведов Йеспер Валльстедт парировал 27 бросков из 30.

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