Зубов объяснил замену вратаря после второго периода матча со Швецией на МЧМ-2022

51-летний российский специалист Сергей Зубов, возглавляющий молодёжную сборную России, объяснил замену вратаря Ярослава Аскарова на Егора Гуськова после второго периода в дебютном матче молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде со сборной Швеции (3:6).
«Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч. Почему поменяли в перерыве, а не сразу? Решение было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. У нас есть завтрашняя игра», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, тогда как Гуськов отразил пять бросков из семи. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь голкипер шведов Йеспер Валльстедт парировал 27 бросков из 30.
- 27 декабря 2021
-
04:12
-
04:07
-
04:03
-
03:58
-
03:54
-
03:50
-
03:50
-
03:47
-
03:47
-
03:39
-
03:35
-
03:27
-
03:22
-
03:19
-
03:12
-
03:12
-
03:01
-
02:49
-
02:46
-
02:39
-
02:29
-
02:21
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:46
-
01:11
-
01:07
-
00:50
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:19
- 26 декабря 2021
-
23:51