Плющев: тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Основным вратарём будет Гуськов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что главными причинами поражения России в матче МЧМ с шведами стала игровая дисциплина и неуверенная игра вратарей.



«Наша команда проиграла очень крепкой команде. В чём причина такого результата, при в целом временами в весьма неплохой игре? Не буду оригинален, если скажу, что нас подвела игровая дисциплина, её необходимо срочно наладить. А так, повторюсь, создаём хорошие моменты, которые, конечно, нужно завершать. По крайней мере, видно, за счёт чего наши ребята будут добиваться успехов на турнире.



Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто «тащить своё». Шесть пропущенных шайб, пусть даже от одних из фаворитов – шведов – многовато. Тренерам необходимо определиться с основным вратарём. Думаю, что им всё же будет Гуськов», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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