Кожевников — о 1-м матче России на МЧМ: впереди весь турнир, никакой паники быть не должно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги первого матча сборной России на МЧМ, а также заявил, что считает сборную Швеции одним из главных претендентов на золотые медали молодёжного чемпионата мира



«Сборная Швеции привезла на чемпионат мира очень крепкий состав, и я думаю, что именно шведы – едва ли не главные фавориты и претенденты на золото. Шведы продемонстрировали, как нужно играть в большинстве – половину своих шайб они забросили именно в формате «5 на 4» и «5 на 3». Столько удаляться, конечно, нельзя. Уверен, что тренеры проведут работу над ошибками, дадут игрокам правильные советы и в последующих играх на турнире наша команда не будет столько удаляться.



С одной стороны, важно хорошо начать турнир, с другой – это далеко не самое главное. Вот, например, взять прошлый чемпионат, когда мы уверенно переиграли американцев, однако затем действовали всё хуже и хуже, а те же американцы стали в итоге чемпионами. Впереди ещё весь турнир, так что никакой паники быть не должно. У нас хорошая подобралась команда, есть те, кто способен взять на себя функции лидера. Будем болеть за наших ребят», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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