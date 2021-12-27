Каменский — о старте молодёжки: одним звеном турнир не выиграешь

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением о первом матче молодёжной сборной России на МЧМ-2022 с командой Швеции (3:6).



«Проиграли сами. Играли здорово. Если подтянем дисциплину и будем меньше удаляться, то будущее в турнире хорошо. Аскаров, конечно, мог где-то выручить. Надо поддержать вратарей, им нужно вкатиться в турнир.



Мичков — лидер команды. Но надо, чтобы остальные поддерживали, одним звеном турнир не выиграешь. Нужна активность и от третьего, и четвёртого звена», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, следующую встречу россияне проведут 28 декабря в 00:30 мск с командой Швейцарии.