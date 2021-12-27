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Новиков: нападающим сборной России надо играть наглее, лезть на ворота, как Мичков

Новиков: нападающим сборной России надо играть наглее, лезть на ворота, как Мичков
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о первой игре сборной России на МЧМ-2022.

«Первая игра сложная. Из того, что я посмотрел, в том числе и товарищеские матчи, уровень у всех очень хороший – рослые и сильные команды. Даже там бились насмерть. А что касается игры со шведами, то немного отпустили соперника, дали возможность повести в счёте. Второй период был хороший, стали быстрее кататься. В будущем надо играть на высоких скоростях, чтобы соперник проседал, уставал, тогда могут появиться шансы.

Надо играть наглее, как показывает Мичков. Так должны делать все наши нападающие, лезть на ворота. К сожалению, удаления нас подвели, позволили сопернику держать игру и счёт. Что касается Аскарова, то о вратарях только хорошее, пусть тренеры сами разбираются. Конечно, вопросы есть, но не стоит бить ни лежачего, ни сидячего. Ребята должны понимать и помогать вратарю, больше забивать. Что это такое? Три шайбы забито – не годится.

Судейство? Специалисты сейчас правильно обратили внимание – была игра высоко поднятой клюшкой против нашего парня, это тянуло на пять минут железно. К сожалению, судьи упустили момент. Есть вещи, которые нельзя пропускать со стороны судейства. Игра оставила двоякое впечатление. Но если мы играем на высоких скоростях, не удаляемся, то это совсем другой хоккей», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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