Канадское СМИ: Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России

Издание The Hockey News поделилось мнением об игре сборной России во встрече с командой Швеции на МЧМ-2022.



«На бумаге это должен был быть самый равный матч дня, но Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России, а Симон Эдвинссон стал первой звездой игрового дня. Его действия в обороне были впечатляющими, он читал передачи, оттирал соперников от шайбы и разгонял атаку, продемонстрировав весь свой арсенал. Так как он не выходил в большинстве, то решил, что меньшинство – подходящая возможность забить гол.



Россию подвели проблемы в обороне, Швеция контролировала большую часть игры, если не считать провала в третьем периоде. Вундеркинд Мичков сделал игру интересной, оформив дубль за 39 секунд, но игра России в обороне была катастрофой, она прозевала опасный момент Нидербаха, который забил Гуськову между ног, чем окончательно их добил», — отмечается в статьях североамериканского издания The Hockey News.