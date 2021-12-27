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Канадское СМИ: Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России

Канадское СМИ: Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России
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Издание The Hockey News поделилось мнением об игре сборной России во встрече с командой Швеции на МЧМ-2022.

«На бумаге это должен был быть самый равный матч дня, но Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России, а Симон Эдвинссон стал первой звездой игрового дня. Его действия в обороне были впечатляющими, он читал передачи, оттирал соперников от шайбы и разгонял атаку, продемонстрировав весь свой арсенал. Так как он не выходил в большинстве, то решил, что меньшинство – подходящая возможность забить гол.

Россию подвели проблемы в обороне, Швеция контролировала большую часть игры, если не считать провала в третьем периоде. Вундеркинд Мичков сделал игру интересной, оформив дубль за 39 секунд, но игра России в обороне была катастрофой, она прозевала опасный момент Нидербаха, который забил Гуськову между ног, чем окончательно их добил», — отмечается в статьях североамериканского издания The Hockey News.

«Игра России в обороне — катастрофа». Что пишут в Швеции и Америке о старте наших на МЧМ «Игра России в обороне — катастрофа». Что пишут в Швеции и Америке о старте наших на МЧМ
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