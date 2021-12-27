На арене в Канаде включился гимн России после первого гола в ворота Швеции
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.
В конце второго периода первую шайбу россиян забросил форвард Фёдор Свечков, сократив отставание в счёте – 1:3. Через несколько секунд после гола на арене в Канаде включили гимн России. Ошибку быстро исправили, включив ещё через несколько секунд другую песню.
Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – в 00:30 мск.
Помимо Швеции и Швейцарии, в одной группе со сборной России играют команды США и Словакии.
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