На арене в Канаде включился гимн России после первого гола в ворота Швеции

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

В конце второго периода первую шайбу россиян забросил форвард Фёдор Свечков, сократив отставание в счёте – 1:3. Через несколько секунд после гола на арене в Канаде включили гимн России. Ошибку быстро исправили, включив ещё через несколько секунд другую песню.

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – в 00:30 мск.

Помимо Швеции и Швейцарии, в одной группе со сборной России играют команды США и Словакии.