«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Салават Юлаев», одержав победу в овертайме

«Сибирь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Счёт во встрече на девятой минуте открыл нападающий гостей Николай Кулёмин. Кадейкин поехал прессинговать Чайковски и вынудил защитника ошибиться в передаче. Шайба после рикошета отскочила на пятак, Кулёмин быстро сориентировался и поразил ворота «Сибири».
На 22-й минуте ответную шайбу забросил Валентин Пьянов. Олег Ли на скорости объехал ворота и прострелил, после чего шайба от конька Ларсена отскочила на пятак, а Пьянов добил её в сетку. На 35-й минуте в большинстве «Сибирь» вышла вперёд, отличился Евгений Чесалин. Чайковски сделал перевод на левый край, Шор скинул шайбу в центр, а Чесалин в касание расстрелял ворота уфимцев.
Уфимцы сравняли счёт через 30 секунд, автором гола стал Михаил Науменков. Кадейкин сделал пас на синюю линию, Науменков принял шайбу, продвинулся вперёд и зарядил в верхний угол — Красоткин не дотянулся.
На первой минуте овертайма победную шайбу в составе хозяев забросил Ник Шор.
- 27 декабря 2021
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