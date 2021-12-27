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«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Салават Юлаев», одержав победу в овертайме

«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Салават Юлаев», одержав победу в овертайме
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«Сибирь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт во встрече на девятой минуте открыл нападающий гостей Николай Кулёмин. Кадейкин поехал прессинговать Чайковски и вынудил защитника ошибиться в передаче. Шайба после рикошета отскочила на пятак, Кулёмин быстро сориентировался и поразил ворота «Сибири».

На 22-й минуте ответную шайбу забросил Валентин Пьянов. Олег Ли на скорости объехал ворота и прострелил, после чего шайба от конька Ларсена отскочила на пятак, а Пьянов добил её в сетку. На 35-й минуте в большинстве «Сибирь» вышла вперёд, отличился Евгений Чесалин. Чайковски сделал перевод на левый край, Шор скинул шайбу в центр, а Чесалин в касание расстрелял ворота уфимцев.

Уфимцы сравняли счёт через 30 секунд, автором гола стал Михаил Науменков. Кадейкин сделал пас на синюю линию, Науменков принял шайбу, продвинулся вперёд и зарядил в верхний угол — Красоткин не дотянулся.

На первой минуте овертайма победную шайбу в составе хозяев забросил Ник Шор.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Кадейкин) – 08:02' (5x5)   1:1 Пьянов (Ли, Литовченко) – 21:04' (5x5)   2:1 Чесалин (Шор, Чайковски) – 34:36' (5x4)   2:2 Науменков (Кадейкин, Кулёмин) – 35:02' (5x5)   3:2 Шор (Ли) – 60:44' (3x3)
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