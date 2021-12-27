Кузнецов принял участие в тренировке «Вашингтона». Ранее он находился в ковид-протоколе
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и шведский форвард Никлас Бекстрём приняли участие в тренировочном занятии клуба, сообщает в «твиттере» журналист Джей-Джей Реган.
Напомним, оба хоккеиста находились в коронавирусном протоколе Национальной хоккейной лиги, ранее получив положительные тесты.
В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу. На счету Бекстрёма всего один проведённый матч с «Чикаго» (16 декабря), в котором он отдал голевой пас.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 31 встречу и набрал в них 43 очка. Сейчас столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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