Дементьев: Воробьёв развивает Юрова, идёт по стопам отца, но со своей изюминкой управления

Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев поделился мнением о выступлении нападающего молодёжной сборной России Данилы Юрова на проходящем в Канаде чемпионате мира.

«Данила Юров – очень интересный хоккеист. Но видно, что ему не достаёт опыта и международных встреч. Много скромности, хотелось бы видеть больше личных лидерских качеств. Вся система магнитогорского «Металлурга» уже на протяжении многих лет готовит качественных и обученных игроков для сборных страны. Важно доверие молодым игрокам. Со стороны главного тренера Ильи Петровича Воробьёва всё идёт очень грамотно. Он идёт по стопам отца, но со своей изюминкой управления командой на лавке. Конечно, он развивает Юрова», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.