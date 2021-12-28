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Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022

Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022
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Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над Швейцарией (4:2) на МЧМ-2022, которая стала первой для команды на этом турнире.

Турнирная таблица МЧМ-2022

«Мы работали над завершением атак весь период подготовки, наверное, сегодняшняя игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, ребята голы забили. Надеюсь, что это вселит в них уверенность.

В каждом матче говорим, что дисциплина на первом плане. Просто в некоторых играх ребята больше волнуются, перегорают. Сегодня мы больше владели шайбой, атаковали, находились в чужой зоне. В целом, мы довольны, как прошла игра, вопросы только по единственному удалению Тютнева. Что там случилось? Это эмоции, свойственные этому возрасту. Приходится их сдерживать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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