Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над Швейцарией (4:2) на МЧМ-2022, которая стала первой для команды на этом турнире.

«Мы работали над завершением атак весь период подготовки, наверное, сегодняшняя игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, ребята голы забили. Надеюсь, что это вселит в них уверенность.



В каждом матче говорим, что дисциплина на первом плане. Просто в некоторых играх ребята больше волнуются, перегорают. Сегодня мы больше владели шайбой, атаковали, находились в чужой зоне. В целом, мы довольны, как прошла игра, вопросы только по единственному удалению Тютнева. Что там случилось? Это эмоции, свойственные этому возрасту. Приходится их сдерживать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.