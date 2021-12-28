Зубов взял неудачный челлендж и сборная России доигрывала матч со Швейцарией в меньшинстве

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

Отметим, что на последней минуте Швейцария забросила свою вторую шайбу в этом матче усилиями Фабиана Рицмана. Сразу же после этого тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Зубовым взял запрос на просмотр на положение вне игры, который не оправдал себя, в результате чего Швейцария имела реальную возможность сократить отставание до одной шайбы за минуту до конца встречи.

Напомним, в следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.