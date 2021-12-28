Россия – Швейцария: все голы матча молодёжного чемпионата мира – 2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

Предлагаем вашему вниманию подборку всех голов этой встречи.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Юрова можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Злодеева можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Тютнева можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Биаска можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео гола Рицмана можно в «твиттере» TSN.

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.