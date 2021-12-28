Фантастический финт 17-летнего Мичкова в матче МЧМ-2022 со Швейцарией. Видео

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В конце 3-го периода эффектным и ярким финтом отметился 17-летний российский нападающий Матвей Мичков, сумевший накрутить в средней зоне форварда швейцарской сборной Аттилио Биаска.

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Напомним, что в первом матче на МЧМ-2022 Мичков отметился дублем в ворота сборной Швеции (3:6), а в этой игре со Швейцарией он забросил уже свою третью шайбу на турнире.

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.