Юров попал в десятку самых перспективных хоккеистов на МЧМ-2022 по версии скаутов

Инсайдер TSN Боб Маккензи провёл экспресс-опрос восьми скаутов перед стартом молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде о лучших перспективных хоккеистах, принимающих участие на турнире, которые имеют шансы быть задрафтованы в НХЛ уже в ближайшее время.
Так, на 5-й позиции в этом рейтинге оказался 18-летний форвард молодёжной сборной России и магнитогорского «Металлурга» Данила Юров. В двух матчах он уже успел отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Возглавил список форвард молодёжной сборной Канады Шейн Райт.
Публикация доступна в «твиттере» Маккензи.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Юров принял участие в 21 матче за «Металлург», в которых не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «0» и имея в среднем 4.37 минуты на площадке за игру.
- 28 декабря 2021
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