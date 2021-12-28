«Вашингтон» вызвал в тренировочный «такси»-состав российского защитника Алексеева

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал российского защитника Александра Алексеева в тренировочный состав («такси»), сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Также столичный клуб приписал к лагерю нападающего Бретта Лисона и защитника Лукаса Джохансена и вызвал из АХЛ вратаря Феникса Копли и защитника Михала Кемпны.
Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим 31-м номером. В 24 матчах текущего сезона за «Херши Бирс» в АХЛ он набрал 4 (1+3) очка при полезности «+1» и 29 минутах штрафа.
В НХЛ 22-летний защитник к настоящему моменту ещё не дебютировал.
Ранее лига и профсоюз игроков разрешили клубам сформировать временные тренировочные составы, чтобы в распоряжении команд всегда были игроки, которых можно срочно вызвать в НХЛ и сразу выпустить на площадку. Это делается для того, чтобы минимизировать шансы команд выйти на матч в неполном составе и сократить количество отложенных из-за пандемии игр.
- 28 декабря 2021
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