«Вашингтон» вызвал в тренировочный «такси»-состав российского защитника Алексеева

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал российского защитника Александра Алексеева в тренировочный состав («такси»), сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Также столичный клуб приписал к лагерю нападающего Бретта Лисона и защитника Лукаса Джохансена и вызвал из АХЛ вратаря Феникса Копли и защитника Михала Кемпны.



Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим 31-м номером. В 24 матчах текущего сезона за «Херши Бирс» в АХЛ он набрал 4 (1+3) очка при полезности «+1» и 29 минутах штрафа.



В НХЛ 22-летний защитник к настоящему моменту ещё не дебютировал.



Ранее лига и профсоюз игроков разрешили клубам сформировать временные тренировочные составы, чтобы в распоряжении команд всегда были игроки, которых можно срочно вызвать в НХЛ и сразу выпустить на площадку. Это делается для того, чтобы минимизировать шансы команд выйти на матч в неполном составе и сократить количество отложенных из-за пандемии игр.