НХЛ объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата.
Как сообщается на официальном сайте лиги, из-за ситуации с коронавирусом был перенесён матч между «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс», который должен был пройти 31 декабря.
Также отмечается, что из-за текущих ограничений посещаемости в некоторых канадских городах девять игр будут перенесены на даты в конце сезона, когда такие ограничения могут быть ослаблены или сняты.
В список перенесённых матчей вошли:
31 декабря
«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз»
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс»
4 января
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз»
5 января
«Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз»
7 января
«Монреаль» – «Торонто»
9 января
«Монреаль» – «Баффало Сэйбрз»
«Виннипег» – «Сиэтл Кракен»
11 января
«Монреаль» – «Коламбус Блю Джекетс»;
«Виннипег» – «Миннесота Уайлд».
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