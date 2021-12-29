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НХЛ объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата

НХЛ объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата.

Как сообщается на официальном сайте лиги, из-за ситуации с коронавирусом был перенесён матч между «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс», который должен был пройти 31 декабря.

Также отмечается, что из-за текущих ограничений посещаемости в некоторых канадских городах девять игр будут перенесены на даты в конце сезона, когда такие ограничения могут быть ослаблены или сняты.

В список перенесённых матчей вошли:

31 декабря

«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз»
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс»

4 января

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз»

5 января

«Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз»

7 января

«Монреаль» – «Торонто»

9 января

«Монреаль» – «Баффало Сэйбрз»

«Виннипег» – «Сиэтл Кракен»

11 января

«Монреаль» – «Коламбус Блю Джекетс»;
«Виннипег» – «Миннесота Уайлд».

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