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Сборная Канады забила пять голов Австрии в первом периоде матча МЧМ-2022

Сборная Канады забила пять голов Австрии в первом периоде матча МЧМ-2022
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встречается со сборной Канады.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 5:0 в пользу сборной Канады. В составе канадцев дубль оформил Коннор Бедард и ещё по разу отличились Кент Джонсон, Лукас Кормье и Логан Стэнковен.

Напомним, в своём первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии со счётом 6:3.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Напомним, МЧМ-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. Десять национальных команд поделены на две группы.

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