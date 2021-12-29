«Чувствую уверенность в себе». Александр Алексеев — о вызове в основу «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев прокомментировал вызов в основу из АХЛ.
«Я чувствую себя очень хорошо, чувствую уверенность в себе. Очень рад. Самый главный позитивный момент для меня, что в этом сезоне у меня получилось обрести стабильность. У меня стало получаться играть жёстко в каждом матче. Считаю, что для меня это ключевой момент.
Я должен продолжать играть стабильно, усердно и жёстко, а также учиться, как наилучшим образом действовать в зоне обороны. Тренеры мне сказали то же самое и добавили, что я должен быстро перемещаться по площадке и быстро двигать шайбу», — приводит слова Алексеева официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне 22-летний российский защитник сыграл 24 матча в АХЛ. На его счету 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафа. Его дебют в НХЛ может состояться в среду в домашнем матче с «Нэшвилл Предаторз».
- 29 декабря 2021
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