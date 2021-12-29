Матч Финляндии и Чехии на МЧМ отменён. Финнам засчитали победу со счётом 1:0

Матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, отменён из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.
«В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией на чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2022 года.
В результате встречи будет зафиксирована победа Финляндии со счетом 1:0 с лишением права собственности в соответствии с Правилами ИИХФ.
Статус карантина команды будет дополнительно оценён, чтобы определить, сможет ли она принять участие в финальной игре группового этапа с Австрией, запланированной на 31 декабря», – написано в объявлении на официальном сайте ИИХФ.
- 29 декабря 2021
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