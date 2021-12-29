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«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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«Металлург» и «Трактор» гарантировали себе место в плей-офф КХЛ сезона-2021/2022

«Металлург» и «Трактор» гарантировали себе место в плей-офф КХЛ сезона-2021/2022
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После поражения «Автомобилиста» в игре с «Ак Барсом» магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» гарантировали себе место в плей-офф КХЛ сезона-2021/2022.

«Трактор» набрал 65 очков в 45 играх, а «Металлург» имеет 66 баллов после 43 встреч. Таким образом, челябинцы и магнитогорцы стали недосягаемыми для идущего на девятом месте екатеринбургского «Автомобилиста», на счету которого 40 баллов в 44 встречах.

Отметим, что магнитогорцы в 30-й раз подряд сыграют в плей-офф.

В данные минуты «Магнитка» проводит 45-й матч в сезоне и после первого периода уступает минскому «Динамо» со счётом 0:1.

Напомним, что действующий победитель Кубка Гагарина – омский «Авангард», который в финале прошлого плей-офф обыграл московский ЦСКА.

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