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«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Металлург» не забил впервые в сезоне, у Рыбара первая сухая игра в КХЛ

«Металлург» не забил впервые в сезоне, у Рыбара первая сухая игра в КХЛ
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Сегодня, 29 декабря, в Минске (Беларусь) на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой минчан со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Этот матч стал первым для «Магнитки», где она не смогла отличиться.

Кроме того, голкипер минчан Патрик Рыбар провёл первую сухую игру в КХЛ. Всего на его счету 21 игра в лиге.
После 44 игр «Динамо» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 66 баллов после 44 встреч.

Напомним, ранее «Металлург» и «Трактор» обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. Челябинцы набрали 65 очков в 45 играх, а «Магнитка» 66 баллов после 44 встреч. Обе команды стали недосягаемыми для идущего на девятом месте екатеринбургского «Автомобилиста», на счету которого 40 баллов в 44 встречах.

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