Агент Мичкова прокомментировал положительный тест игрока на коронавирус

Сергей Федотов, агент нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова, сказал, что игрок хорошо себя чувствует после положительного теста на коронавирус.
«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он великолепно себя чувствует, у него нет ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные. Напрашивается вопрос — что за подковёрные игры ведёт оргкомитет этого молодёжного чемпионата мира в Канаде? Технические поражения — это не хоккей, а шапито, цирк.
Берётся тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
- 29 декабря 2021
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