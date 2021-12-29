Кузнецов, Бекстрём и Оши покинули ковид-протокол, Алексеев вызван из «такси»-состава

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши вызваны из ковид-протокола, сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере». Также клуб объявил, что Том Уилсон покинул список травмированных.



Кроме того, «Кэпиталз» вызвали из «такси»-состава российского защитника Александра Алексеева.



Ранее лига и профсоюз игроков разрешили клубам сформировать временные тренировочные составы, чтобы в распоряжении команд всегда были игроки, которых можно срочно вызвать в НХЛ и сразу выпустить на площадку. Это делается для того, чтобы минимизировать шансы команд выйти на матч в неполном составе и сократить количество отложенных из-за пандемии игр.



В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 31 игру и набрал 43 очка. Сейчас «Кэпиталз» занимают третью строчку в таблице Восточной конференции, имея столько же баллов, сколько у идущей на втором месте «Каролины Харрикейнз». Правда у «Каролины» сыграно на два матча меньше.