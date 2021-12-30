С. Зубов: отмена МЧМ — тяжёлый удар для хоккея. Вмешались обстоятельства

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов назвал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022 тяжёлым ударом для всего хоккея в целом.

«Отмена такого турнира — тяжёлый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства.

Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.



