Защитник Алексеев дебютирует в НХЛ за «Вашингтон». Е. Кузнецов – вернулся в состав

22-летний российский защитник Александр Алексеев дебютирует в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшней игре регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз», начало которой запланировано на 3:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Алексеев, задрафтованный «Кэпиталз» под 31-м общим номером на драфте НХЛ-2018, стал шестым новичком «Вашингтона», дебютировавшим в текущем сезоне. Он начнёт игру в четвёртой паре с 34-летним канадцем Мэттом Ирвином.

В текущем сезоне Алексеев провёл 24 матча в АХЛ за «Херши Бирс», в которых набрал четыре (1+3) очка при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафного времени.

Стоит отметить, что сразу же после исключения из ковид-протокола НХЛ в стартовый состав вернулся и 29-летний российский форвард Евгений Кузнецов. Он начнёт матч в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном.