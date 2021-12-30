Гатиятулин поделился мнением о первом месте «Трактора» в общей таблице КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Заключительный матч в этом году, поэтому хотели одержать победу. Нам это удалось. Рады победе. Что касается игры, то с первых секунд сыграли строго по заданию, как и планировали. О чём договаривались с ребятами – они выполняли, плюс самоотдача и характер. Создали моменты и реализовали их. Где-то «качели» были, но строго сыграли в обороне, где-то Роман Вилл подчистил ошибки, и довели игру до победы. Хотел бы поблагодарить команду за игру и самоотдачу. Также наших болельщиков, которые всегда нас здорово поддерживали. Им спасибо огромное.



Предполагали, что соперник во втором периоде будет играть активно, в том числе и в меньшинстве. Где-то немного сами отошли от той игры, которая была в первом периоде. Те ошибки, которые допускали, здорово подчистил Вилл.



Да, акцентировали при подготовке, что нужно избежать ненужных удалений при игре «5х5». Знаем сильные стороны соперника. Сегодня удавалось контролировать свои эмоции и действия. Но всё равно в конце нахватали ненужных удалений.



Игра Артёма Блажиевского? Только положительные слова. Здорово влился, здорово вошёл, провёл уверенно матч, плюс забил важный гол. Он – молодец. Отмечу Артёма и всю команду в целом.



«Трактор» уходит на новогодние праздники лидером КХЛ. Какие эмоции от этого? Непростой сезон, непростой календарь не только у нас, а у всех команд. Здесь важно восстановление. Где есть паузы, максимально пользуемся в этом плане. Рады, конечно. Приятно всегда побеждать. Но в турнирную таблицу не смотрим. Впереди следующая игра, которая для нас важна. Встретим Новый год и будем готовиться к ней», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.