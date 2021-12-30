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Мичков, Юров и врач молодёжной сборной России останутся в Канаде на 10-дневном карантине

Мичков, Юров и врач молодёжной сборной России останутся в Канаде на 10-дневном карантине
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Нападающие молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров, а также врач национальной команды останутся в Канаде для прохождения 10-дневного карантина, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Напомним, у обоих хоккеистов положительный тест на коронавирус.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила молодёжный чемпионат мира 2022 года. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку. Также положительные ковид-тесты имели несколько судей, работавших на турнире.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

Ранее стало известно, что МЧМ-2022 может быть перенесён на лето.

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