Михаил Сергачёв: во время карантина убирался во дворе, чистил бассейн

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, переболевший коронавирусом, поделился впечатлениями от своего пребывания на карантине.



«Я просто сидел на диване в надежде, что скоро смогу вернуться на лед. К счастью, у меня есть домашний спортзал и хоккейные ворота в гараже, так что я просто старался наносить как можно больше бросков во время своих тренировок, чтобы быть полностью готовым к возвращению. И я рад, что сегодня оно произошло.



Конечно, я был немного расстроен произошедшим. Но в такие моменты нужно просто об этом не думать. Понимаете, о чем я? Я хотел отбросить плохие мысли и сосредоточиться на своей подготовке к возвращению. Некоторое время я сидел дома: убирался на заднем дворе, чистил бассейн. Я старался отвлечься и пытался занять себя домашними делами, чтобы не задумываться о своем положительном тесте на ковид и лишний раз не расстраиваться», — цитирует Михаила Сергачёва официальный сайт НХЛ на русском языке.



Без Сергачёва «Тампа» провела два матча: во вторник «Лайтнинг» на своем льду обыграли «Монреаль» (5:4 ОТ), а в четверг в гостях крупно проиграли «Флориде» (3:9).



В ночь на субботу, 1 января, «Тампа» на своём стадионе принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости матч продолжается. В третьем периоде счёт пока 2:2. Сергачёв провел на льду более 22 минут.