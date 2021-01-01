Губерниев — о снятии российских хоккеистов с рейса: купите себе самолёт и курите там

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии хоккеистов молодёжной сборной с рейса из Канады. Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил главный тренер команды Сергей Зубов.
«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолёт и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это прежде всего свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры.
Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и её болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».
- 1 января 2022
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